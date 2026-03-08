Mercato - «J’ai le choix entre le PSG et l’OM» : Un champion du monde débarque à Marseille et «c’est pour ça» qu'il a signé  

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd’hui, le PSG et l’OM sont deux des plus grands clubs du football français. Rivaux sur le terrains, ils le sont également parfois sur le marché des transferts. Paris et Marseille se retrouvent ainsi à courtiser les mêmes joueurs et l’un d’entre eux a notamment préféré l’OM pour une raison précise visiblement.

Quand le PSG et l’OM vous désirent, il est forcément difficile de dire. Mais quand les deux clubs sont intéressés, il faut bien évidemment faire un choix. Alors que la balance peut donc pencher d'un côté ou d’un autre, il y a des arguments qui ont forcément plus que de poids que d’autres. C’est ainsi que l’OM a pu bénéficier d’un avantage face au PSG pour attirer un champion du monde : Robert Pirès.

«J’ai fait croire j’allais devenir président de l’OM» : Le piège tendu sur RMC et ils sont tous tombés dedans https://t.co/FzEJ9A6j4c — le10sport (@le10sport) March 8, 2026

« J’ai le choix entre Monaco, le PSG et l’OM » En 1998, tout juste sacré champion du monde avec l’équipe de France, Robert Pirès quitte Metz pour rejoindre l’OM. Mais voilà qu’à l’époque, d’autres options s’offraient à lui. « En 1998, j’ai le choix entre Monaco, le PSG et l’OM. Monaco, Arsène Wenger me voulait », expliquait-t-il. Finalement, Pirès débarque donc à Marseille. Et s’il fait ce choix plutôt que d’aller à Paris ou bien Monaco, c’est pour une raison en particulier.