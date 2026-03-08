Mercato - «J’ai le choix entre le PSG et l’OM» : Un champion du monde débarque à Marseille et «c’est pour ça» qu'il a signé  

Aujourd’hui, le PSG et l’OM sont deux des plus grands clubs du football français. Rivaux sur le terrains, ils le sont également parfois sur le marché des transferts. Paris et Marseille se retrouvent ainsi à courtiser les mêmes joueurs et l’un d’entre eux a notamment préféré l’OM pour une raison précise visiblement.
Quand le PSG et l’OM vous désirent, il est forcément difficile de dire. Mais quand les deux clubs sont intéressés, il faut bien évidemment faire un choix. Alors que la balance peut donc pencher d'un côté ou d’un autre, il y a des arguments qui ont forcément plus que de poids que d’autres. C’est ainsi que l’OM a pu bénéficier d’un avantage face au PSG pour attirer un champion du monde : Robert Pirès.
« J’ai le choix entre Monaco, le PSG et l’OM »
En 1998, tout juste sacré champion du monde avec l’équipe de France, Robert Pirès quitte Metz pour rejoindre l’OM. Mais voilà qu’à l’époque, d’autres options s’offraient à lui. « En 1998, j’ai le choix entre Monaco, le PSG et l’OM. Monaco, Arsène Wenger me voulait », expliquait-t-il. Finalement, Pirès débarque donc à Marseille. Et s’il fait ce choix plutôt que d’aller à Paris ou bien Monaco, c’est pour une raison en particulier.
« Tu joues au foot pour l’ambiance »
Invité de Kampo en 2025, Robert Pirès était donc revenu son transfert à l’OM. Pourquoi Marseille ? « L’OM ? Je me suis régalé. Au Vélodrome, je me suis régalé. Ambiance vraiment de fou. C’est pour ça que je ne vais pas à Monaco, avec Arsène Wenger. Wenger me regardait, m’observait et voulait vraiment que je joue avec lui. Sauf qu’à Marseille, je sais un peu où je mets les pieds. Je voulais jouer à l’OM. Personnellement, ça s’est plutôt bien passé. Ça a été difficile ? Non, je savais où je mettais les pieds. Après, c’était excitant. Tu joues au foot pour l’ambiance. J’ai aimé jouer au Vélodrome », expliquait-il attiré par l’ambiance marseillaise.