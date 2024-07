Mercato : Il quitte l’ASSE et réalise son rêve

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors qu’il vient de s’engager avec le Paris FC, Jean-Philippe Krasso est revenu sur son retour en France, mais également sur son départ de l’ASSE en 2023. Il avait décidé de s’engager avec l’Etoile Rouge de Belgrade afin de réaliser son rêve de disputer la Ligue des champions. Et au bout d'un an, l'international ivoirien a quitté le club serbe.

Après une saison 2022-2023 très réussie en Ligue 2, Jean-Philippe Krasso avait décidé de quitter l'ASSE afin de s'engager avec l'Etoile Rouge de Belgrade. Un transfert surprise, mais sur lequel est revenu l'international ivoirien, qui a fait son retour en France cet été en signant au Paris FC. Krasso rappelle que la perspective de disputer la Ligue des champions a été décisive.

« Trois ans avant, j’étais en National 2 à Épinal et on me proposait de jouer la Ligue des champions… C’est le rêve de tout footballeur. Je devais voir ça de mes propres yeux. Au final, j’ai joué contre Manchester City et marqué contre les Young Boys (de Berne). C’était une très belle expérience, ma première à l’étranger, donc je ne regrette rien. Même si cela ne s’est pas passé comme prévu », confie-t-il dans les colonnes du Parisien, avant d’évoquer sa signature au Paris FC cet été.

« J’avais encore trois ans de contrat avec l’Étoile Rouge mais je devais absolument partir de Belgrade. La vie était belle là-bas. Tout était bien, sauf le foot. Je n’avais plus assez de temps de jeu à mes yeux. Et moi, je ne peux m’épanouir qu’en étant sur un terrain. Plusieurs solutions se sont offertes à moi. J’ai discuté avec plusieurs clubs. Mais j’ai été convaincu par mes échanges avec le coach Stéphane Gilli et le directeur sportif François Ferracci. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais oui, j’ai privilégié mon bonheur qui est de jouer au foot. Je suis d’ailleurs tombé très vite d’accord avec le Paris FC. C’est entre les deux clubs que ça a été plus long », ajoute Jean-Philippe Krasso.