Mercato : Double transfert à 200M€, le PSG dégaine «une offre choc» !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien décidé à trouver le successeur de Kylian Mbappé, le PSG est très actif en coulisses et semble avoir fait de Khvicha Kvaratskhelia sa grande priorité pour le mercato estival. Et visiblement, le club de la capitale a décidé de sortir les gros moyens en offrant 200M€ à Naples pour un package incluant le Géorgien et Victor Osimhen.

Discret jusque-là sur le mercato, le PSG devrait toutefois prochainement s'activer. Et pour cause, le club de capitale doit absolument trouver le moyen de remplacer Kylian Mbappé qui a signé au Real Madrid. Dans cette optique, la piste la plus chaude semble mener à Khvicha Kvaratskhelia, très chaud pour signer au PSG comme révélé par le10sport.com, malgré la volonté de Naples de conserver son ailier.

EXCLU @le10sport : Grosse avancée de Manchester United dans le dossier Manuel Ugarte !▶️ Optimisme dans le board anglais pour boucler le dossier▶️Offre de 45 M€+bonus▶️Décision finale de Luis Enrique attendue...https://t.co/19QTj1GWBl — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) July 8, 2024

Le PSG lâche 200M€ pour le duo Osimhen-Kvaratskhelia ?

Mais à en croire les informations de Paolo Bargiggia, le PSG a décidé de frapper très fort. Le journaliste italien lâche effectivement une énorme bombe en révélant « une offre choc » du club de la capitale qui aurait proposé 200M€ pour recruter le duo de Naples Khvicha Kvaratskhelia - Victor Osimhen. Sur une telle opération se confirmait, ce serait une sensation sur le mercato.

La réponse de De Laurentiis est attendue

Désormais, il reste à connaître la position d'Aurelio De Laurentiis. Le président du Napoli est réputé pour être très dur en affaires et ces derniers jours, il se montrait même catégorique concernant sa volonté de conserver Khvicha Kvaratskhelia, ouvrant à l'inverse la porte au départ de Victor Osimhen, convoité en Arabie Saoudite notamment. Mais pourra-t-il refuser une telle somme pour ses deux attaquants ? Le PSG attend la réponse.