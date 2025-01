Mercato : Après Benzema, le Real Madrid a tranché pour cette star !

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin 2023, Karim Benzema a quitté le Real Madrid. Alors qu'il était parti pour prolonger son séjour à la Maison-Blanche, le buteur français de 37 ans a finalement signé librement et gratuitement à Al Ittihad. Deux ans plus tard, Luka Modric pourrait partir dans les mêmes conditions. Et à en croire la presse espagnole, le Real Madrid a laissé carte blanche à son numéro 10.

Lors de l'été 2009, le Real Madrid a trouvé un accord à 35M€ avec l'OL pour boucler le transfert de Karim Benzema. Et après 14 saisons de bons et loyaux services à la Maison-Blanche, le buteur français de 37 ans a migré vers l'Arabie Saoudite. En fin de contrat le 30 juin 2023, Karim Benzema était parti pour prolonger avec le Real Madrid, mais il a finalement rejoint Al Ittihad librement et gratuitement.

Modric est en fin de contrat le 30 juin

Après Karim Benzema, le Real Madrid pourrait voir une autre vedette s'en aller pour 0€. Sous contrat jusqu'au 30 juin 2025, Luka Modric partira librement et gratuitement cet été s'il ne prolonge pas d'ici-là. Malgré tout, la direction merengue aurait décidé de ne pas s'affoler.

Le Real Madrid laisse le choix final à Modric

Selon les informations d'AS, les hautes sphères du Real Madrid auraient décidé de laisser Luka Modric (39 ans) sceller son avenir seul. En effet, le numéro 10 merengue décidera lui-même s'il prolonge son séjour à la Maison-Blanche, s'il rejoint un nouveau club pour 0€ cet été, ou s'il prend sa retraite sportive. Comme l'a indiqué le média espagnol, le Real Madrid respectera le choix de Luka Modric, quel qu'il soit, et ne lui mettra pas des bâtons dans les roues en cas de départ.