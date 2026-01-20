Mason Greenwood remplacé : Transfert surprise à l’OM !

Axel Cornic

Arrivé au cours de l’été 2024, Mason Greenwood est devenu la grande star de l’Olympique de Marseille, avec d’excellentes prestations. Mais l’ailier droit enchaine les matchs et Medhi Benatia ainsi que Pablo Longoria vont absolument devoir lui trouver une doublure, avant la fin du mercato hivernal le 2 février prochain.

C’est le gros objectif de ce mois de janvier. Si les départs ont pour le moment rythmé l’actualité, l’OM va devoir renforcer l’effectif à disposition de Roberto De Zerbi. Surtout pour faire souffler certains cadres qui enchainent les matchs, comme Mason Greenwood.

Une fin de mercato très importante Des nombreuses pistes ont été évoquées ces dernières semaines pour l'OM, mais aucune ne semble se concrétiser pour le moment. Et pour ne rien arranger, des nouveaux noms sont évoqués à l’étranger comme en Serie A, avec un international italien de 23 ans.