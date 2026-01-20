Mason Greenwood remplacé : Transfert surprise à l’OM !

Arrivé au cours de l’été 2024, Mason Greenwood est devenu la grande star de l’Olympique de Marseille, avec d’excellentes prestations. Mais l’ailier droit enchaine les matchs et Medhi Benatia ainsi que Pablo Longoria vont absolument devoir lui trouver une doublure, avant la fin du mercato hivernal le 2 février prochain.
C’est le gros objectif de ce mois de janvier. Si les départs ont pour le moment rythmé l’actualité, l’OM va devoir renforcer l’effectif à disposition de Roberto De Zerbi. Surtout pour faire souffler certains cadres qui enchainent les matchs, comme Mason Greenwood.
Une fin de mercato très importante
Des nombreuses pistes ont été évoquées ces dernières semaines pour l'OM, mais aucune ne semble se concrétiser pour le moment. Et pour ne rien arranger, des nouveaux noms sont évoqués à l’étranger comme en Serie A, avec un international italien de 23 ans.
Cancellieri, la recrue surprise de l’OM ?
D’après les informations de TMW, l’OM serait sur les traces de Matteo Cancellieri, ailier droit de la Lazio dont le contrat se termine en juin 2027. Il semble avoir des grandes chances de quitter le club romain, qui aurait déjà commencé à chercher son successeur avec l’international autrichien Patrick Wimmer ou encore le Nigérian Philip Otele.