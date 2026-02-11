«Marseille a contacté…» : Les informations de Bertrand Latour sur le futur entraîneur de l’OM !

À la recherche d’un nouvel entraîneur après s’être séparé de Roberto De Zerbi, dont le départ a été officialisé dans la nuit de mardi à mercredi, l’OM en a déjà contacté un, d’après les informations de Bertrand Latour. Rien d’acté pour le moment, mais le journaliste de Canal+ a assuré que des discussions avaient déjà eu lieu entre les deux parties ces derniers jours.
À peine le départ de Roberto De Zerbi officialisé, plusieurs noms ont été cités pour lui succéder sur le banc de l’OM. Eric Chelle, sélectionneur du Nigeria, aurait été proposé et Sergio Conceiçao, déjà pisté en 2024, serait toujours intéressé. Mais c’est un autre entraîneur qui semble tenir la corde, Habib Beye, et les deux parties sont déjà en contact.
« Marseille a contacté Habib Beye il y a de ça une semaine »
« Marseille a contacté Habib Beye il y a de ça une semaine. Il y a huit jours, De Zerbi était sur le banc de Marseille et Beye sur celui de Rennes et une semaine plus tard, c’est Habib Beye qui pourrait entraîner l’Olympique de Marseille. Il y a des discussions autour d’un contrat d’un an et demi », a assuré Bertrand Latour sur le plateau de Canal+.
« Il y a des bonnes relations entre le directeur sportif, Medhi Benatia, et Habib Beye »
« Ce n’est pas la première fois que le Sénégalais est en discussion avec Marseille, puisque son nom avait déjà circulé lorsque De Zerbi avait été choisi en 2024 », a rappelé Bertrand Latour. « Il n’était pas en haut de la short-list, mais il y a des bonnes relations entre le directeur sportif, Medhi Benatia, et Habib Beye, puisqu’ils se sont croisés un peu plus jeune dans leur carrière respective et que Benatia apprécie le travail d’Habib Beye. » Avant de pouvoir, potentiellement, s’engager avec l’OM, Habib Beye doit en revanche encore finaliser son départ du Stade Rennais. « Pour le moment, ce n’est pas encore fait, puisque de toute façon, il y a des formalités administratives que doit remplir l’ancien entraîneur rennais avec son futur ex-employeur. »