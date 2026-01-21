Luis Enrique prépare une signature : Le gros coup annoncé au PSG !

Discret depuis l'ouverture du mercato, le PSG devrait enregistrer la signature de Dro Fernandez dans les prochaines heures. Un joueur très apprécié par Luis Enrique qui possède le même agent que lui à savoir Ivan de la Peña. D'ailleurs, le technicien espagnol, directement impliqué dans ce dossier, saurait déjà comment utiliser le crack du FC Barcelone.
Depuis quelques jours, le cas Dro Fernandez agite le Barça. Et pour cause, le crack de La Masia, qui a refusé de prolonger, devrait s'engager au PSG. Pour le moment, rien n'est officiel, mais Luis Enrique est particulièrement actif dans ce dossier et Laurent Perrin, journaliste du Parisien, assure même que l'Espagnol saura parfaitement exploiter Dro Fernandez.
Luis Enrique s'active pour le gros coup Dro Fernandez
« Le transfert de Dro Fernandez est toujours en bonne voie mais en termes de mercato, tant qu'on ne voit pas une annonce officielle, il faut rester prudent. D'autres clubs sont sur le coup, notamment City et Dortmund, avec pour le club allemand un projet sportif sur mesure », écrit-t-il lors d'une session de questions-réponses sur le site du Parisien avant de poursuivre.
«Luis Enrique saura exploiter au maximum sa polyvalence»
« Mais le fait que Dro Fernandez et Luis Enrique aient le même agent est un atout décisif pour Paris. S'il débarque, il va sans doute vite s'intégrer au système et à la philosophie du coach. C'est un milieu offensif, très à l'aise quand il évolue à gauche. Mais Luis Enrique saura exploiter au maximum sa polyvalence », ajoute Laurent Perrin.