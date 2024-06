L’OM a choisi son prochain transfert

Arnaud De Kanel

Après des débuts très prometteurs lorsqu'il avait débarqué à l'OM, Konrad De La Fuente est très vite rentré dans le rang. Depuis, l'ailier américain enchaine les prêts mais aussi les blessures. De quoi faire prendre une décision radicale aux dirigeants marseillais à son sujet en vue du mercato estival.

Konrad De La Fuente avait fait forte impression lors des matchs de préparation avec l'OM sous Jorge Sampaoli, faisant parler sa vivacité. De grands espoirs avaient donc été placés en celui qui a tout de même été formé au FC Barcelone, mais ils se sont vite envolés.

De La Fuente voulait retourner à Marseille

Prêté à Eibar cette saison, l'ailier américain avait récemment fait part de son envie de revenir à l'OM. « Le plus important est d’avoir du temps de jeu et de progresser cette saison. Et après on verra, je ne sais pas. J’aimerais retourner à Marseille. Tout ce que je peux faire c’est montrer sur le terrain tout ce que je peux faire et laisser les choses se faire », avait-il déclaré. Il reviendra bien à Marseille mais pas pour longtemps.

L'OM n'en veut plus