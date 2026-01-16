Le Qatar l’appelle pour entraîner le PSG, il refuse !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

En un été, tout a basculé. Le PSG était racheté par le Qatar et la famille royale bougeait ses pions dans l’optique de rapidement faire grandir le club à tous les niveaux. Chose qu’Antoine Kombouaré n’avait pas manqué de remarquer, se persuadant que son histoire avec le Paris Saint-Germain prenait fin naturellement avec les nouveaux décideurs. Mais ce fut tout autre, bien que Kombouaré refusa de le croire.

A la fin de la saison 2010/2011, le PSG passait sous pavillon qatarien. Un changement XXL était donc opéré au club qui entrait dans d’autres sphères tant sportivement qu’au niveau du marketing. De quoi inciter Antoine Kombouaré à devenir plus qu’un brin fataliste au sujet de son avenir au Paris Saint-Germain. Selon lui, tout était perdu. « Une fois que c’est acté et que le club est vendu, je me dis qu’ils vont mettre leur président, leur directeur sportif et leur entraîneur. Je dis au revoir à Robin (ndlr Leproux alors président) et Alain (ndlr Roche responsable du recrutement) ».

«Je vais y aller pour faire quoi, qu’il me dise qu’il va me virer ? Il me paye mon année et c’est fini» Invité de Pia Clemens pour l’émission 100 % PSG sur les ondes d’Ici Paris, Antoine Kombouaré s’est livré sur sa perplexité au moment de la transition avec l’arrivée du Qatar. Il a même refusé de répondre au prince Al-Thani, depuis devenu l’Emir du Qatar. « Robin m’appelle un jour et me dit : « Écoutes Antoine, tu ne vas pas me croire mais l’actionnaire veut te voir ». Je lui dis non, j’étais en vacances à Saint-Brevin. Je vais y aller pour faire quoi, qu’il me dise qu’il va me virer ? Il me reste un an de contrat, il me paye mon année et voilà, c’est fini ».