Le PSG lâche 100M€ : Il hallucine !

L'été dernier, le PSG a décidé de mener un recrutement assez discret, se contentant d'attirer deux nouveaux joueurs, mais en déboursant tout de même plus de 100M€ au total. Ces deux joueurs sont Illia Zabarnyi et Lucas Chevalier, mais Christophe Dugarry est loin d'être convaincu.

Face au Sporting CP mardi soir, le PSG s'est incliné après avoir pourtant largement dominé le match (1-2). Deux joueurs ont notamment été pointés du doigt à savoir les deux recrues Illia Zabarnyi et Lucas Chevalier pour lesquels le PSG a déboursé plus de 100M€ au total. Une erreur selon Christophe Dugarry.

Dugarry souligne l'erreur du PSG sur le mercato « Ils ont pris deux mecs pour entrer dans le puzzle du Paris Saint-Germain. Ça fait pas clic, ça ne marche pas ! Rien n’est jamais irréversible. Mais, pour l’instant, Luis Campos et Luis Enrique sont déçus par leurs joueurs et ils ne les attendaient pas à ce niveau à ce moment de la saison. Je pense qu’ils espéraient eux aussi que ça se passe un petit peu mieux. A ce jour, je pense que Luis Campos s’est trompé », lâche-t-il au micro de Rothen s'enflamme sur RMC avant de poursuivre.