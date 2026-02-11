«Le PSG était venu me chercher» : L'info mercato que tout le monde a oublié !

Les histoires du PSG sur le mercato sont assez nombreuses, et avant l'arrivée de QSI en 2011, les Parisiens cherchaient souvent à recruter les meilleurs éléments de Ligue 1. Un joueur révèle d'ailleurs avoir été approché par le PSG. Une information que tout le monde avait probablement oublié.
Même avant l'arrivée du Qatar, le PSG a toujours été très actif lors des mercatos, dans des proportions évidemment bien différentes, notamment sur le plan économique. Régulièrement, les Parisiens espéraient récupérer les meilleurs joueurs du championnat de France. Dans cette optique, en 1999, le PSG aurait ainsi tenté de recruter le défenseur central argentin du FC Nantes Nestor Fabbri, qui sortait d'une excellente première saison en France. Nestor Fabbri est d'ailleurs revenu sur l'intérêt du PSG, se rappelant même des discussions pour un éventuel transfert qui n'a finalement pas eu lieu.
« À la fin de ma première saison à Nantes, le PSG est venu me chercher. Il y a eu des discussions, mais je suis resté à Nantes. C'était une décision familiale. J'étais venu terminer ma carrière en France pour me prouver que j'étais capable de jouer dans un grand Championnat européen. On disait que j'étais un joueur lent et j'ai montré que la tête est parfois plus importante dans le foot », racontait-il pour la rubrique Paroles d'Ex dans les colonnes de L'EQUIPE en 2022.
«En 1998-1999, j'ai été élu meilleur joueur étranger du Championnat de France»
Il faut dire que Nestor Fabbri avait impressionné pour sa première saison en France avec le FC Nantes. Une saison à l'issue de laquelle il avait eu des récompenses individuelles, ce qui avait donc logiquement suscité l'intérêt du PSG. « En 1998-1999, j'ai été élu meilleur joueur étranger du Championnat de France. Peu d'attaquants étaient capables de me prendre à défaut cette saison-là, je me sentais complètement épanoui dans ma vie de tous les jours comme sur le terrain », rappelle l'ancien défenseur argentin.