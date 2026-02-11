«Le PSG était venu me chercher» : L'info mercato que tout le monde a oublié !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Les histoires du PSG sur le mercato sont assez nombreuses, et avant l'arrivée de QSI en 2011, les Parisiens cherchaient souvent à recruter les meilleurs éléments de Ligue 1. Un joueur révèle d'ailleurs avoir été approché par le PSG. Une information que tout le monde avait probablement oublié.

Même avant l'arrivée du Qatar, le PSG a toujours été très actif lors des mercatos, dans des proportions évidemment bien différentes, notamment sur le plan économique. Régulièrement, les Parisiens espéraient récupérer les meilleurs joueurs du championnat de France. Dans cette optique, en 1999, le PSG aurait ainsi tenté de recruter le défenseur central argentin du FC Nantes Nestor Fabbri, qui sortait d'une excellente première saison en France. Nestor Fabbri est d'ailleurs revenu sur l'intérêt du PSG, se rappelant même des discussions pour un éventuel transfert qui n'a finalement pas eu lieu.

«À la fin de ma première saison à Nantes, le PSG est venu me chercher» « À la fin de ma première saison à Nantes, le PSG est venu me chercher. Il y a eu des discussions, mais je suis resté à Nantes. C'était une décision familiale. J'étais venu terminer ma carrière en France pour me prouver que j'étais capable de jouer dans un grand Championnat européen. On disait que j'étais un joueur lent et j'ai montré que la tête est parfois plus importante dans le foot », racontait-il pour la rubrique Paroles d'Ex dans les colonnes de L'EQUIPE en 2022.