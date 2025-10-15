Lamine Yamal : C'est fini au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que la rumeur envoyant Lamine Yamal au PSG a repris de l'ampleur ces dernières heures après les informations dévoilées par Romain Molina, la piste menant à la star du FC Barcelone ne fait pas l'unanimité. Pour Alexandre Letellier, cette piste ne correspond d'ailleurs pas au nouveau PSG.

Et si le PSG revenait à la charge pour le transfert de Lamine Yamal ? C'est ce qu'a suggéré Romain Molina dans une vidéo sur YouTube : « Il y a Manchester City, mais il y a surtout le PSG, parce qu'à Doha on a dit : "on le veut". Ils ont décidé : "On le veut, quoi qu'il arrive un jour, il nous le faut". Et vous connaissez aussi les liens très proches entre Jorge Mendes et les décideurs qataris ». Mais pour Alexandre Letellier, le PSG ne recrutera pas Lamine Yamal.

«Quelque chose s'est mis en place» « Le PSG a ramené une Ligue des champions avec un autre projet. Quelque chose s'est mis en place qui a fonctionné très rapidement », assure l'ancien gardien de but du PSG au micro d'Ici Paris avant de poursuivre.