«Je connais le futur entraîneur de l’OL» : Il fait une grande annonce en direct

Pour remplacer Fabio Grosso, l’OL a décidé dans un premier temps de confier l’équipe première à Pierre Sage, le directeur du centre de formation. Un intérim qui convainc malgré la défaite à Lens, Alexandre Lacazette et ses coéquipiers ayant réussi leur meilleur match de la saison, de quoi inciter la direction à ne pas se précipiter dans son choix et donner des idées à Emmanuel Petit.

Propulsé entraîneur par intérim de l’OL après la mise à pied de Fabio Grosso, Pierre Sage a marqué des points ce week-end, à la différence de son équipe. Malgré la nouvelle défaite de la formation lyonnaise, celle-ci s’est montré convaincante sur la pelouse du RC Lens (2-3), de quoi pousser la direction des Gones à prendre son temps pour décider du successeur de Fabio Grosso afin de voir si Pierre Sage ne pourrait pas être l’homme de la situation pour sauver le club. Aux yeux d’Emmanuel Petit, l’Olympique Lyonnais pourrait même aller plus loin.

OM : Coup de théâtre à l’OL, Gattuso s’en mêle https://t.co/fujY89xCAC pic.twitter.com/4Kx8llXDYD — le10sport (@le10sport) December 4, 2023

« Le futur entraîneur de l’OL ? C’est Habib Beye »

Alors que Pierre Sage est passé du côté du Red Star entre janvier 2022 et juin 2023 pour assister Habib Beye sur le banc de touche, Emmanuel Petit estime que l’ancien joueur de l’OM pourrait retrouver son adjoint à l’issue de la saison. « Moi je connais le futur entraîneur de l’Olympique Lyonnais. C’est Habib Beye, à la fin de saison », confie le champion du monde 1998 au micro de RMC .

« Comme je dis, on n’est pas à l’abri d’une bonne surprise »