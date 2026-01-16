Il rembarre le PSG, la révélation en direct !

Axel Cornic

Au fil de la dernière décennie, le Paris Saint-Germain a connu énormément de joueurs, qui n’ont malheureusement pas pu le mener jusqu’à la victoire en Ligue des Champions. C’est notamment le cas de Mamadou Sakho, véritable enfant du club parisien, qui est parti en 2013 pour poursuivre sa carrière à Liverpool.

L’année 2025 restera dans toutes les mémoires parisiennes, puisque c’est celle ou le PSG a enfin décroché sa première Ligue des Champions. Pourtant, il y a eu certaines générations au club qui semblaient avoir largement le niveau pour y arriver...

Sakho, le titi parisien Et Mamadou Sakho a fait partie de cette génération, avec des joueurs comme Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva ou encore Thiago Motta. Mais l’ancien défenseur central a tout de même fêté le succès du PSG de mai dernier, puisqu’il est un fervent supporter du club.