Il quitte Barcelone pour l'OM, c'est le drame !

Entre l'Olympique de Marseille et Ludovic Giuly, le courant aurait dû passer par deux fois. Toutefois, cela n'a jamais été le cas. Et ce, bien que le champion d'Europe 2006 avec le FC Barcelone était prêt à troquer la tunique blaugrana pour celle de l'équipe phocéenne. Un homme s'y était opposé : Pape Diouf, en raison d'une autre volonté à explorer sur le marché des transferts.

Trois saisons passées en Catalogne aux côtés de Samuel Eto'o, Ronaldinho, Xavi Hernandez, Andrés Iniesta ou encore Lionel Messi en pleine éclosion. Ludovic Giuly a côtoyé le gratin du football mondial et a pris la Ligue des champions qui lui avait échappé avec l'AS Monaco en 2004 deux ans plus tard. Néanmoins, toutes bonnes choses ont une fin et le terme de son aventure au Barça devait marquer celle à l'OM.

«Je me mets d'accord avec lui pour venir à Marseille» C'est du moins ce que Ludovic Giuly pensait avant le début de la saison 2007/2008. L'ancien milieu offensif du FC Barcelone prenait son téléphone dans l'optique de joindre José Anigo afin de boucler sa signature à l'Olympique de Marseille. Dans le programme Canal+ intitulé Détective Mathoux, l'ex-joueur français a raconté sa surprise lorsque sa tentative de signature à Marseille a échoué. « Après Barcelone, j'appelle M.Anigo, je me mets d'accord avec lui pour venir à Marseille. Pape Diouf à l'époque, paix à son âme, et avait Karim Ziani dans ses petits papiers et a préféré faire le coup avec Ziani ».