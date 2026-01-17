Il plaque tout pour le PSG, ça part au clash !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

En cette seconde partie de mercato hivernal, qui rendra son verdict le 2 février prochain, le PSG semble être en passe de boucler sa seule et unique recrue de ce milieu de saison. Le tout, en provenance du FC Barcelone. Le jeune milieu offensif Dro Fernandez va débarquer à Paris après l'activation de sa clause libératoire. De quoi particulièrement agacer Hans-Dieter Flick selon la presse catalane.

Dro Fernandez est seulement âgé de 18 ans. Cependant, le milieu de terrain issu de la réputée Masia a déjà eu sa chance dans l'équipe première du FC Barcelone cette saison. Son entraîneur Hans-Dieter Flick lui a fait goûter la Liga et la Ligue des champions pour un total de quatre apparitions dans un secteur de jeu où la concurrence fait rage au Barça avec Pedri, Dani Olmo et bien d'autres.

Le PSG lève la clause libératoire de Dro, c'est bouclé L'Equipe dévoilait jeudi que le PSG gardait un oeil avisé sur la situation d'un jeune crack dont l'identité n'avait pas encore fuitée. Et ce samedi 17 janvier, tout s'éclaire. Que ce soit la presse nationale ou espagnole, tous les médias s'accordent à dire que Dro Fernandez est sur le point de quitter le FC Barcelone afin de rejoindre le Paris Saint-Germain de Luis Enrique. Foot Mercato évoque même un contrat de quatre saisons et demi pour le jeune talent espagnol, pur produit de La Masia grâce à l'activation de sa clause libératoire à 6M€.