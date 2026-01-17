Il débarque au PSG pour 22M€, la révélation sur son transfert !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

En 2023, Luis Enrique débarquait sur le banc du PSG, et décidait de boucler de nombreux transferts. Évoluant alors à Majorque, Kang-In Lee rejoignait Paris contre 22M€. Désormais convoité par l’Atlético de Madrid, le Sud-Coréen aurait déjà pu rejoindre les Colchoneros de Diego Simeone avant son arrivée en France. Explications.

Le mercato hivernal du PSG pourrait finalement connaître son lot de rebondissements. Le club de la capitale est en pole position afin de boucler la signature du jeune talent du FC Barcelone Dro Fernandez. En parallèle, Paris pourrait décider de se séparer de Kang-In Lee, peu utilisé, et surtout convoité à l’étranger.

Lee vers l’Atlético de Madrid ? Comme l’a révélé AS, l’Atlético de Madrid s’attaque au Sud-Coréen sur ce mois de janvier. Les « Colchoneros » souhaitent recruter le numéro 19 du PSG cet hiver, et seraient même prêts à offrir 40M€ afin de faire plier la direction parisienne. Arrivé en 2023 au PSG, Kang-In Lee a souvent fait office de remplaçant des fins de matchs, et ne serait pas contre la possibilité d’obtenir du temps de jeu ailleurs.