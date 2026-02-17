Icône au PSG, il refuse son transfert à l'OM : «Ce n'était pas le bon endroit, ni le bon moment»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Dans l'histoire du football français, plusieurs joueurs ont évolué pour le PSG et l'OM, passant même parfois directement d'un club à l'autre. Toutefois, d'autres ont eu la présence d'esprit d'éviter. Et le récit d'un ancien joueur devrait réjouir les fans parisiens.

Ce n'est probablement pas le joueur le plus connu de l'histoire du PSG, mais il reste une icone du club de la capitale. Et pour cause, avant la victoire en Ligue des champions la saison dernière, Bruno Ngotty était le seul buteur parisien en finale d'une Coupe d'Europe. C'était en 1996, le défenseur central offrait la Coupe des Coupes au PSG d'un coup franc lointain contre le Rapid Vienne (1-0). Et Bruno Ngotty va encore plus entrer dans le cœur des Parisiens avec cette anecdote sur son refus de signer à l'OM.

Bruno Ngotty a refusé l'OM « L'OM (entre 2000 et 2002). Ce n'était pas le bon endroit, ni le bon moment. Le club n'était pas assez stable. Je revenais de Milan, un club remarquablement structuré, et je passais à un club qui essayait de se structurer et qui avait utilisé trois ou quatre entraîneurs dans la saison. La deuxième année, Bernard Tapie est revenu, je me suis retrouvé dans un loft et un imprésario a essayé de m'envoyer en Turquie... Mais je suis parti en prêt à Bolton, et je suis resté huit saisons en Angleterre », confiait-il en novembre 2025 dans les colonnes de L'EQUIPE avant d'évoquer le nom de son adversaire le plus rugueux.