Départ du PSG : «On m’a poussé dehors», ce joueur n’a jamais digéré !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Avec l’arrivée du Qatar à la tête du PSG durant l’été 2011, beaucoup de choses ont changé au sein du club de la capitale, et certains joueurs du précédent projet ont été rapidement poussés au départ afin de faire place aux futures stars. C’est précisément ce qui est arrivé à ce défenseur brésilien, qui semble n’avoir jamais digéré la manière dont il a été éjecté du PSG.

C’est un fait, le PSG a totalement changé de visage après le rachat du Qatar en 2011. Fort de ses moyens financiers beaucoup plus conséquents, le club francilien a opéré à un véritable changement en interne, à commencer par l’effectif qui se devait d’être beaucoup plus prestigieux. Certains joueurs titulaires se sont donc retrouvés avec le statut d’indésirables du jour au lendemain au PSG, et c’est très précisément ce qui est arrivé à Marcos Ceará, l’ancien latéral droit brésilien qui évoluait au club depuis 2007.

« Leonardo n'a pas été honnête » Interrogé dans les colonnes de L’EQUIPE en avril 2022, Ceará livre les coulisses de son départ forcé du PSG à l’été 2012, un moment qu’il a très mal vécu : « Mon plus grand regret ? D'avoir été poussé dehors quand QSI est arrivé. J'étais capitaine du PSG et Leonardo m'avait téléphoné pour me prévenir de l'arrivée d'Ancelotti et me dire qu'il comptait sur moi pour ce projet. Mais il n'a pas été honnête car il cherchait à recruter Daniel Alves ou Maicon. Je le regrette car j'aurais pu contribuer à ce changement de mentalité. J'étais prêt, j'avais envie. J'aurais progressé en jouant avec des joueurs plus professionnels, plus performants... J'ai refusé une proposition de Saint-Étienne et je suis rentré au Brésil », confie l’ancien latéral droit brésilien du PSG.