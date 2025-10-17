Départ d'Ousmane Dembélé : Le PSG valide !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Sous contrat jusqu'en 2028, Ousmane Dembélé pourrait prolonger son contrat au PSG. Toutefois, alors qu'il vient de remporter le Ballon d'Or, l'international français sera forcément plus exigeant sur le plan salarial. Mais les Parisiens ne feront pas de folie pour leur numéro 10, ce qui pourrait bien avoir des conséquences sur son avenir.

Fraîchement élu Ballon d'Or 2025, Ousmane Dembélé en a rapidement profité pour aller négocier une augmentation de salaire comme l'a révélé L'EQUIPE. Cependant, Jérôme Rothen révèle que le PSG ne fera pas de folie pour conserver son numéro 10, ce qui n'exclut donc pas un départ.

Le PSG va recaler Dembélé ? « Le PSG doit-il céder aux exigences de Dembélé ? La réponse est claire : Non. Je te dis ça parce que Luis Campos est venu nous l'expliquer pendant une heure et demie. On est en droit de croire son discours qui n'a pas évolué. Et je peux le confirmer car j'ai échangé aujourd'hui les dirigeants parisiens, comme avec l'entourage d'Ousmane. Ce qui ressort de ces échanges c'est que le PSG ne bougera pas d'un iota par rapport à leur grille », confie l'ancien joueur du PSG au micro de Rothen s'enflamme sur RMC, avant de poursuivre.