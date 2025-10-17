Départ d'Ousmane Dembélé : Le PSG valide !

Sous contrat jusqu'en 2028, Ousmane Dembélé pourrait prolonger son contrat au PSG. Toutefois, alors qu'il vient de remporter le Ballon d'Or, l'international français sera forcément plus exigeant sur le plan salarial. Mais les Parisiens ne feront pas de folie pour leur numéro 10, ce qui pourrait bien avoir des conséquences sur son avenir.
Fraîchement élu Ballon d'Or 2025, Ousmane Dembélé en a rapidement profité pour aller négocier une augmentation de salaire comme l'a révélé L'EQUIPE. Cependant, Jérôme Rothen révèle que le PSG ne fera pas de folie pour conserver son numéro 10, ce qui n'exclut donc pas un départ.
Le PSG va recaler Dembélé ?
« Le PSG doit-il céder aux exigences de Dembélé ? La réponse est claire : Non. Je te dis ça parce que Luis Campos est venu nous l'expliquer pendant une heure et demie. On est en droit de croire son discours qui n'a pas évolué. Et je peux le confirmer car j'ai échangé aujourd'hui les dirigeants parisiens, comme avec l'entourage d'Ousmane. Ce qui ressort de ces échanges c'est que le PSG ne bougera pas d'un iota par rapport à leur grille », confie l'ancien joueur du PSG au micro de Rothen s'enflamme sur RMC, avant de poursuivre.
«Le PSG ne fera pas de folies pour conserver»
« Ils ont mis un truc en place il y a trois ans qui a porté ses fruits (...) Il lui reste trois ans de contrat, il est Ballon d'Or et il avait une saison incroyable, donc qu'il soit récompensé, je trouve ça logique, mais qu'il soit récompensé par un salaire XXL, je ne trouve pas ça normal, mais c'est aussi l'avis du PSG. Aujourd'hui, le PSG ne fera pas de folies pour conserver Ousmane Dembélé sachant qu'il lui reste trois ans de contrat. Donc ça me paraît logique », ajoute Jérôme Rothen.