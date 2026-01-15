Départ de l'OM : L’annonce troublante sur son avenir !

En octobre dernier, l’OM officialisait la nomination de Corinne Diacre à la tête de son équipe féminine. Elle est ainsi aujourd’hui aux commandes des Marseillaises, ayant signé un contrat jusqu’à la fin de la saison. Quid maintenant de son avenir ? Visiblement, une prolongation de Corinne Diacre n’est actuellement pas à l’ordre du jour.
Aujourd’hui, Corinne Diacre se trouve sur le banc des Marseillaises. Nommée à la tête de l’équipe féminine de l’OM, l’ancienne sélectionneuse des Bleues a signé un contrat jusqu’à la fin de la saison. Sera-t-elle encore à Marseille la saison prochaine ? La question a directement été posée à Corinne Diacre et sa réponse a de quoi laisser place au doute.
« Pour le moment pas de discussion »
Prolongera ? Ne prolongera pas à l’OM ? Pour le moment, ce n’est pas prévu pour Corinne Diacre. En effet, pour Maritima, elle a fait savoir à propos de son avenir : « J’ai déjà eu des discussions pour prolonger ? Non, pour le moment pas de discussion, mais en même temps il n'y a pas besoin d'en avoir puisque l'objectif n'est pas rempli. Donc on verra quand les choses se feront ».
Objectif maintien !
« Très sincèrement aujourd'hui moi je suis focalisée sur mon groupe, sur le travail avec mon staff, sur l'obtention de points le plus rapidement possible pour déjà se mettre à l'abri et avoir ce maintien qui nous est cher aujourd’hui. Et puis dans un deuxième temps pour permettre au club de prendre des décisions, bonnes je l'espère, mauvaises on verra, c'est le temps qui nous le dira. C'est aussi pour ça que le maintien le plus rapidement possible nous permettra de faire évoluer le projet le plus rapidement possible aussi. Si on a le maintien au mois d'avril, c'est pas la même chose que si on l'obtient en février. Deux mois dans une saison ça peut-être important », a poursuivi Corinne Diacre.