Départ de l'OM : L’annonce troublante sur son avenir !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En octobre dernier, l’OM officialisait la nomination de Corinne Diacre à la tête de son équipe féminine. Elle est ainsi aujourd’hui aux commandes des Marseillaises, ayant signé un contrat jusqu’à la fin de la saison. Quid maintenant de son avenir ? Visiblement, une prolongation de Corinne Diacre n’est actuellement pas à l’ordre du jour.

Aujourd’hui, Corinne Diacre se trouve sur le banc des Marseillaises. Nommée à la tête de l’équipe féminine de l’OM, l’ancienne sélectionneuse des Bleues a signé un contrat jusqu’à la fin de la saison. Sera-t-elle encore à Marseille la saison prochaine ? La question a directement été posée à Corinne Diacre et sa réponse a de quoi laisser place au doute.

« Pour le moment pas de discussion » Prolongera ? Ne prolongera pas à l’OM ? Pour le moment, ce n’est pas prévu pour Corinne Diacre. En effet, pour Maritima, elle a fait savoir à propos de son avenir : « J’ai déjà eu des discussions pour prolonger ? Non, pour le moment pas de discussion, mais en même temps il n'y a pas besoin d'en avoir puisque l'objectif n'est pas rempli. Donc on verra quand les choses se feront ».