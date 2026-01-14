Départ de De Zerbi : La menace est confirmée pour l’OM !

Officiellement nommé mardi, Michael Carrick assurera l’intérim jusqu’à la fin de la saison en tant qu’entraîneur de Manchester United, qui devrait en rechercher un nouveau dans l’optique de la prochaine. En ce sens, le journaliste Fabrizio Romano assure que deux options seront étudiées par les Red Devils : Thomas Tuchel, sélectionneur de l’Angleterre, et Roberto De Zerbi, en poste à l’OM.
Déjà incertain en fin de saison dernière quand l’AC Milan et l’Inter Milan ont été annoncés sur sa piste, l’avenir de Roberto De Zerbi risque de nouveau de faire beaucoup parler dans les prochains mois. Alors que Ruben Amorim a été démis de ses fonctions la semaine dernière, l’entraîneur de l’OM a rapidement été cité parmi les options explorées par Manchester United pour le remplacer.
Tuchel et De Zerbi dans le viseur de Manchester United
Finalement, un entraîneur intérimaire a été nommé en la personne de Michael Carrick, mais tout porte à croire que les Red Devils en rechercheront un nouveau dans l’optique de la saison prochaine. En ce sens, d’après les informations du journaliste Fabrizio Romano, Roberto De Zerbi et Thomas Tuchel sont dans le viseur de Manchester United. « Deux noms que je peux garantir seront étudiés par INEOS sont Thomas Tuchel et Roberto De Zerbi », a-t-il déclaré dans une vidéo diffusée sur sa chaîne YouTube.
La priorité de De Zerbi « est Marseille »
Pour Thomas Tuchel, nommé sélectionneur de l’Angleterre l’année dernière, il faudra attendre la fin de la Coupe du monde 2026. En ce qui concerne Roberto De Zerbi, son contrat avec l’OM court jusqu’en juin 2027. « Beaucoup de questions concernant De Zerbi. Laissez-moi clarifier une nouvelle fois : Tuchel est bien sûr totalement concentré sur l’Angleterre, et rien ne peut être acté tant qu’une Coupe du monde arrive cet été, donc éventuellement après cela. De Zerbi fait un excellent travail à Marseille, sa priorité est Marseille. Mais ces deux entraîneurs figuraient sur la liste de Manchester United à l’été 2024. Ils ont décidé de poursuivre avec Erik ten Hag, mais avant cela, à ce moment-là, ils ont rencontré De Zerbi et Tuchel », a ajouté Fabrizio Romano.