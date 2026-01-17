Dembélé - Départ du PSG : Il annonce la fin !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Les discussions sont lancées entre le Paris SG et Ousmane Dembélé, sous contrat jusqu’en juin 2028, mais la direction n’entend pas faire de folie pour conserver le Ballon d’Or de 28 ans. Pour le journaliste Grégory Schneider, le club de la capitale doit même céder son numéro 10.

Sous contrat jusqu’en juin 2028, Ousmane Dembélé a entamé les discussions avec le PSG pour sa prolongation, mais il faudra du temps avant de voir éventuellement les deux parties s’entendre sur les modalités d’un accord. « Ils sont très loin d'un accord, expliquait récemment le journaliste Loïc Tanzi, sur la chaîne L’Équipe. Les premières timides offres du PSG ne seront pas acceptées par Dembélé qui veut un salaire à la hauteur de ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire un joueur qui a gagné le Ballon d'or. Si ça va finir par se régler ? Pas sûr, je n'en suis pas sûr non ».

« Le PSG doit laisser filer Dembélé » On pourrait donc prochainement assister à la fin de l’histoire entre le PSG et son numéro 10 si aucun accord n’est trouvé, un scénario loin d’être catastrophique aux yeux de Grégory Schneider. « Si on se pose et qu'on garde la tête froide, le PSG doit laisser filer Dembélé et prolonger Barcola, estime le journaliste de Libération, sur son compte X. La logique sportive est là. Sans rien enlever au talent de Dembélé, ça va sans dire ».