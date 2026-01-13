De Zerbi : L'OM chasse son «fils» ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'Olympique de Marseille dispose d'un secteur offensif considérablement garni. Au point où Neal Maupay, un temps qualifié par Roberto De Zerbi comme son fils, n'est plus dans les plans du coach. Le10sport.com vous dévoile en exclusivité un potentiel départ pour l'Espagne cet hiver de l'attaquant de 29 ans.

A la toute fin du mercato estival de 2024, Neal Maupay quittait Everton pour débarquer à l'OM sous la forme d'un prêt avec option d'achat. Une véritable délivrance pour le natif de Versailles qui avait pris le soin de publier un meme du film Les Evadés afin de signifier à quel point il prenait cette nouvelle pour une bénédiction.

«Neal Maupay, c’est comme mon fils. Il restera à Marseille tant que je serai là» Recruté pour jouer les doublures d'Elye Wahi, Neal Maupay prenait petit à petit de plus en plus de place en attaque dans l'animation de Roberto De Zerbi pendant la première partie de saison dernière. Au point d'en devenir le titulaire. A l'hiver 2025, l'entraîneur de l'OM lui chantait son amour à la télévision. « Neal Maupay, c’est comme mon fils. Il restera à Marseille tant que je serai là. Quand je partirai, il pourra partir ».