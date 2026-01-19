De l'OM au PSG : Il retourne sa veste pour son transfert !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Paris Saint-Germain a pu compter sur Claude Makélélé ou encore Ludovic Giuly dans la foulée du maintien du club en Ligue 1 à l'été 2008. Et ce, grâce à un refus du président de l'Olympique de Marseille de l'époque de mener à bien l'opération entamée avec José Anigo. Pour Canal+, l'ancien international français a détaillé le processus de sa venue au PSG.

La Ligue des champions en poche, témoignant de l'éclosion folle de Lionel Messi au FC Barcelone, Ludovic Giuly se retirer et aller voir ailleurs à l'été 2007. Direction la Roma pour le champion d'Europe 2006 qui devait initialement se rendre à l'OM. Cependant, le regretté président du club marseillais qu'était Pape Diouf à l'époque a fait capoter l'opération afin de privilégier la venue d'un autre joueur : Karim Ziani.

«Je me mets d'accord avec lui pour venir à Marseille» « Après Barcelone, j'appelle M.Anigo, je me mets d'accord avec lui pour venir à Marseille. Pape Diouf à l'époque, paix à son âme, et avait Karim Ziani dans ses petits papiers et a préféré faire le coup avec Ziani. Si j'ai été déçu ? Oui, ça aurait été grandiose de pouvoir jouer là-bas. Après, si ça ne s'est pas fait deux fois, ça veut dire que ça ne devait pas se faire ». Ludovic Giuly devait donc se trouver une autre destination et a mis les voiles sur la capitale romaine, le temps d'une saison seulement.