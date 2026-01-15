Daniel Riolo : La rupture annoncée en plein direct !

Alors que l'OM a décidé de se séparer de Darryl Bakola et Robinio Vaz, Daniel Riolo a affiché son désaccord avec Jérôme Rothen sur le sujet. Alors que l'ancien joueur du PSG reproche à l'OM d'avoir menti sur son projet, le journaliste de RMC quant à lui pointe du doigt l'attitude des deux joueurs.
Cet hiver, l'OM a de nouveau décidé de se montrer très actif, notamment dans le sens des départs avec les transferts des deux jeunes marseillais Robinio Vaz et Darryl Bakola. Sur RMC, Jérôme Rothen a estimé qu'il s'agissait d'un mensonge de l'OM qui avait vendu un projet basé sur la jeunesse. Mais Daniel Riolo marque une vraie rupture avec l'ancien joueur du PSG en pointant du doigt la responsabilité des joueurs.
Riolo pas d'accord avec Rothen
« J’ai entendu Jérôme Rothen tout à l’heure, je ne suis pas d'accord avec lui. De que j'ai entendu de ce qu'il a dit c’est l’OM nous a vendu un projet, les jeunes, dont c'est un peu mytho. Il critiquait. Mais non Jérôme », s'agace-t-il au micro de l'After Foot sur RMC avant de développer son argumentaire.
«Mais non Jérôme»
« Si les deux jeunes arrivent avec des prétentions salariales hors du commun alors qu'ils ont peu joué qu'il y a déjà des joueurs devant, Vaz si on met qu’il a vachement prouvé au point de ne pas accepter une forte revalorisation mais qu'il en veut encore plus. Que Bakola a de grosses prétentions alors qu'il a joué un match et qu'il n’accepte allant à l’encontre du fameux rêve que les jeunes ont envie de rester dans leur club, je suis à la place des dirigeants marseillais, dans le bureau, je dis oh les gars, vous voulez vraiment ça ? La porte est là vas y dégage. Rien à foutre des jeunes du club. Moi l’histoire du fantasme de l'attachement, il faut arrêter avec ces mythos », ajoute Daniel Riolo.