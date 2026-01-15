Daniel Riolo : La rupture annoncée en plein direct !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que l'OM a décidé de se séparer de Darryl Bakola et Robinio Vaz, Daniel Riolo a affiché son désaccord avec Jérôme Rothen sur le sujet. Alors que l'ancien joueur du PSG reproche à l'OM d'avoir menti sur son projet, le journaliste de RMC quant à lui pointe du doigt l'attitude des deux joueurs.

Cet hiver, l'OM a de nouveau décidé de se montrer très actif, notamment dans le sens des départs avec les transferts des deux jeunes marseillais Robinio Vaz et Darryl Bakola. Sur RMC, Jérôme Rothen a estimé qu'il s'agissait d'un mensonge de l'OM qui avait vendu un projet basé sur la jeunesse. Mais Daniel Riolo marque une vraie rupture avec l'ancien joueur du PSG en pointant du doigt la responsabilité des joueurs.

Riolo pas d'accord avec Rothen « J’ai entendu Jérôme Rothen tout à l’heure, je ne suis pas d'accord avec lui. De que j'ai entendu de ce qu'il a dit c’est l’OM nous a vendu un projet, les jeunes, dont c'est un peu mytho. Il critiquait. Mais non Jérôme », s'agace-t-il au micro de l'After Foot sur RMC avant de développer son argumentaire.