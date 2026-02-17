«C'était un trésor et tu dois le garder» : Le transfert que l'OM n'aurait jamais dû boucler ?

Axel Cornic

La crise fait rage à l’Olympique de Marseille, avec notamment Medhi Benatia et Roberto De Zerbi qui ont quitté le club. Le président Pablo Longoria pourrait être le prochain puisqu’il a été de tous les échecs marseillais depuis huit ans et il faut dire qu’à l’heure du bilan, la liste est très longue.

Rien ne va plus à l’OM, qui semble perdre des pièces au fil des semaines. La dernière on a en effet vu Roberto De Zerbi être démis de ses fonctions, tandis que pour celle-ci c’est le directeur sportif Medhi Benatia qui a annoncé son départ, via un long message publié sur les réseaux sociaux. Désormais, tous les yeux sont tournés vers Pablo Longoria, plus critiqué que jamais.

OM : «On te parle d'institution alors que tu as fait Greenwood», le départ de Rabiot le fait craquer ! https://t.co/183nUg3Re5 — le10sport (@le10sport) February 16, 2026

« Le premier responsable de tout ce qu’il se passe, c’est quand même Pablo Longoria » Si le président de l’OM ne pensait pas être visé par les critiques, il a dû le comprendre lors du dernier match à domicile. Des nombreuses banderoles ont en effet été affichées dans les travées du Vélodrome, réclamant clairement le départ de Longoria, ainsi que celui du propriétaire Frank McCourt. Et les accusations ne viennent pas seulement des supporters ! « Le premier responsable de tout ce qu’il se passe depuis cinq ou six ans qu’il est président, c’est quand même Pablo Longoria » a déclaré Éric Di Meco, sur RMC.