Après Roberto De Zerbi, un autre gros départ va secouer l’OM ?

C’est désormais officiel, Roberto De Zerbi a été démis de ses fonctions d’entraîneur de l’OM quelques jours à peine après la déroute dans le Classique (0-5). Le club phocéen confirme donc qu’il est en crise, et ce n’est peut-être pas terminé puisqu’un autre départ est envisagé.

La déroute historique dans le Classique contre le PSG (0-5) dimanche a donc été fatale à Roberto De Zerbi, qui a officiellement été démis de ses fonctions ce mercredi. Un coup de tonnerre qui pourrait en amener un autre que le craint Daniel Riolo.

Communiqué officiel de l'Olympique de Marseille. — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 11, 2026

Riolo balance sur le départ de Roberto De Zerbi... « C'est une décision sous la contrainte qui né avec le constat que cela n'allait plus avec le groupe. Et surtout, ce qui va rester, c'est la responsabilité de ce limogeage qui va retomber sur la tronche des joueurs. C'est un peu comme si c'étaient eux qui avaient choisi, encore plus que les dirigeants. Et vont-ils assumer cette responsabilité là ? Les dirigeants en veulent à certains joueurs qu'ils estiment responsables de ce fiasco et coupables de ne pas avoir répondu aux attentes. Ce climat là va peser lourd. Est-ce que le coach qui va arriver va pouvoir remettre tout le monde sur le même bateau ? Attention à ce que cette fin de saison ne termine pas en bordel complet avec Benatia qui annonce à la fin que c'est terminé et qui part (...) On retombe dans l'ADN OM et on en sortira jamais, c'est absolument terrible », regrette-t-il au micro de l’After Foot sur RMC.