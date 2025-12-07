Mbappé : Départ avec Haaland en 2026, la date est fixée !

Amadou Diawara

Alors que le tirage au sort de la Coupe du Monde a été réalisé ce vendredi, l'équipe de France va croiser la route de la Norvège. En effet, la bande à Kylian Mbappé affrontera celle d'Erling Haaland lors de la troisième journée de la phase de groupes de la compétition. Plus précisément, la France et la Norvège ont rendez-vous le vendredi 26 juin à Boston.

Qualifiée pour la Coupe du Monde 2026, l'équipe de France est tombée dans le groupe I lors du tirage au sort, réalisé ce vendredi. Ainsi, les Bleus sont assurés d'affronter le Sénégal et la Norvège. Et pour connaitre l'identité de la dernière équipe figurant dans leur poule, les hommes de Didier Deschamps vont devoir attendre la fin des barrages. Mais cela se jouera entre la Bolivie, le Suriname et l'Irak.

Mbappé et Haaland ont rendez-vous à Boston Alors que la France et la Norvège figurent dans le même groupe, Kylian Mbappé et Erling Haaland vont se livrer un énorme bras de fer lors du premier tour de la Coupe du Monde 2026. Un rendez-vous qui aura lieu lors de la troisième journée de la phase de poules.