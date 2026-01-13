Un joueur du PSG craque, les accusations en direct

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

A la surprise générale, le PFC est sorti vainqueur du derby parisien face au PSG lundi soir (0-1), au Parc des Princes. Le champion d’Europe en titre est donc éliminé de la Coupe de France dès les 16es de finale, une défaite qui avait du mal à passer pour Gonçalo Ramos, ne mâchant pas ses mots au coup de sifflet final.

Après avoir fait un sans-faute sur la scène nationale en 2025, le PSG voit déjà son aventure en Coupe de France s’arrêter, surpris par le Paris FC au Parc des Princes dès les 16es de finale. Si les hommes de Luis Enrique ont été maladroits face au but, Jonathan Ikoné a quant à lui été le héros du PFC en inscrivant l’unique but de la rencontre, de quoi fortement agacer Gonçalo Ramos au coup de sifflet final.

« Ils ont fait de l’antijeu dès la première minute et l’arbitre ne faisait que regarder » Au micro de beIN Sports, l’attaquant du PSG a fustigé l’attitude PFC, accusant l’arbitre de n’avoir rien fait. « Seulement une équipe a voulu jouer. L’autre équipe, je ne sais pas ce qu’elle est venue faire. Bravo à eux pour la qualification, mais ils ne sont pas venus jouer au football. L’arbitre a laissé faire. Je pense que c’est le plus grave, a commencé Ramos. Ils ont fait de l’antijeu dès la première minute et l’arbitre ne faisait que regarder. Il n’a rien fait, n’a rien dit. Ça ne devrait pas se produire. Les arbitres sont là pour faire appliquer les règles, pour ne pas laisser que ce type de jeu ait lieu. On est là pour jouer, ce n’est pas agréable. »