Un «génie» est annoncé au PSG : Le vestiaire confirme !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Interrogé sur l'importance de Luis Enrique dans son évolution, Vitinha n'a pas tari d'éloges pour son coach qu'il considère tout simplement comme un génie. Le milieu de terrain portugais s'enflamme en effet littéralement pour l'homme qui a changé le visage et l'histoire du PSG.

En 2023, le PSG décide de lancer un tout nouveau projet en remplaçant Christophe Galtier par Luis Enrique. Un choix payant compte tenu de l'année 2025 historique réalisée par le club de la capitale qui a notamment décroché sa première Ligue des champions. Et Vitinha confirme l'apport exceptionnel du coach espagnol qu'il qualifie tout simplement de génie.

Vitinha s'enflamme pour Luis Enrique « Luis Enrique est arrivé au club et a tout changé, pour le club comme pour moi personnellement. J’ai élevé mon niveau et atteint un niveau supérieur », confie le milieu de terrain portugais dans une interview accordée à CNN avant d'en rajouter une couche.