Un «génie» est annoncé au PSG : Le vestiaire confirme !

Interrogé sur l'importance de Luis Enrique dans son évolution, Vitinha n'a pas tari d'éloges pour son coach qu'il considère tout simplement comme un génie. Le milieu de terrain portugais s'enflamme en effet littéralement pour l'homme qui a changé le visage et l'histoire du PSG.
En 2023, le PSG décide de lancer un tout nouveau projet en remplaçant Christophe Galtier par Luis Enrique. Un choix payant compte tenu de l'année 2025 historique réalisée par le club de la capitale qui a notamment décroché sa première Ligue des champions. Et Vitinha confirme l'apport exceptionnel du coach espagnol qu'il qualifie tout simplement de génie.
Vitinha s'enflamme pour Luis Enrique
« Luis Enrique est arrivé au club et a tout changé, pour le club comme pour moi personnellement. J’ai élevé mon niveau et atteint un niveau supérieur », confie le milieu de terrain portugais dans une interview accordée à CNN avant d'en rajouter une couche.
«C’est un génie tant sur le plan tactique que technique»
« C’est un génie, tant sur le plan tactique que technique. Je pense que son atout principal réside dans son approche humaine : sa façon de communiquer, sa capacité à vous mettre à l’aise naturellement », ajoute Vitinha. Le vestiaire du PSG semble donc totalement sous le charme de Luis Enrique.