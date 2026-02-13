Successeur de Luis Enrique au PSG : Candidature déjà envoyée, son nom risque de plaire !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Actuellement, l’avenir de Luis Enrique est d’actualité au PSG, qui aimerait faire signer un nouveau contrat à son légendaire entraîneur. Cependant, d’ici quelques années, la question de sa succession va se poser et une chose est déjà sûre, les candidatures ne manqueront pas. En décembre dernier, un grand nom annonçait d’ailleurs sa volonté d’entraîner Paris un jour.

Le PSG détient une légende encore en activité. Arrivé sur le banc du club de la capitale en juillet 2023, Luis Enrique a réussi à mener Paris vers les sommets, en remportant la Ligue des Champions le 31 mai dernier. Pour le moment, le technicien espagnol de 55 ans est sous contrat jusqu’en juin 2027 avec le PSG, qui cherche cependant à entamer des négociations avec son coach afin de le lier au club jusqu’en 2030.

Luis Enrique jusqu’en 2030 avec le PSG ? Récemment interrogé sur la possibilité de s’engager dans la durée au PSG, Luis Enrique s’est montré taquin avec les journalistes. « Je me sens très bien au PSG, ici c’est Paris ! », confiait ainsi l’Asturien suite à la victoire de son équipe face à l’OM dimanche dernier (5-0). Si pour le moment, Luis Enrique semble donc bien installé à Paris, la question de sa succession devra bien se poser un jour. Et clairement, certaines personnalités sont déjà intéressées. Capitaine légendaire du PSG, Thiago Silva évoquait cette possibilité en décembre dernier.