Successeur de Luis Enrique au PSG : Candidature déjà envoyée, son nom risque de plaire !

Actuellement, l’avenir de Luis Enrique est d’actualité au PSG, qui aimerait faire signer un nouveau contrat à son légendaire entraîneur. Cependant, d’ici quelques années, la question de sa succession va se poser et une chose est déjà sûre, les candidatures ne manqueront pas. En décembre dernier, un grand nom annonçait d’ailleurs sa volonté d’entraîner Paris un jour.
Le PSG détient une légende encore en activité. Arrivé sur le banc du club de la capitale en juillet 2023, Luis Enrique a réussi à mener Paris vers les sommets, en remportant la Ligue des Champions le 31 mai dernier. Pour le moment, le technicien espagnol de 55 ans est sous contrat jusqu’en juin 2027 avec le PSG, qui cherche cependant à entamer des négociations avec son coach afin de le lier au club jusqu’en 2030.
Luis Enrique jusqu’en 2030 avec le PSG ?
Récemment interrogé sur la possibilité de s’engager dans la durée au PSG, Luis Enrique s’est montré taquin avec les journalistes. « Je me sens très bien au PSG, ici c’est Paris ! », confiait ainsi l’Asturien suite à la victoire de son équipe face à l’OM dimanche dernier (5-0). Si pour le moment, Luis Enrique semble donc bien installé à Paris, la question de sa succession devra bien se poser un jour. Et clairement, certaines personnalités sont déjà intéressées. Capitaine légendaire du PSG, Thiago Silva évoquait cette possibilité en décembre dernier.
« Entraîner un jour le PSG, oui c’est possible, et ça serait magique »
Revenu en Europe du côté du FC Porto, le défenseur brésilien s’était livré auprès de l’Equipe sur cette reconversion en tant qu’entraîneur : « Quand je serai entraîneur, je me suis fixé un objectif : entraîner toutes les équipes où j’ai évolué. Donc, entraîner un jour le PSG, oui c’est possible, et ça serait magique. Peut-être que ça n’arrivera jamais mais je me suis mis cet objectif en tête », confiait ainsi l’international Brésilien, toujours en activité à 41 ans.