PSG : Une star interpelle Messi, scène surréaliste en Ligue des champions

Publié le 7 octobre 2022 à 03h15

Légende du football portugais, Paulo Futre s'est fait remarquer mercredi soir à l'occasion de la venue du PSG à Lisbonne pour y défier Benfica. L'ancien attaquant a effectivement demandé un autographe à Lionel Messi. Une scène commentée, mais il a justifié sa requête.

Arrivé au PSG il y a un peu plus d'un an, Lionel Messi semble enfin s'être acclimaté à la capitale française. Et cela se ressent dans ses prestations depuis le début de saison. Mercredi soir, à l'occasion du déplacement sur la pelouse de Benfica en Ligue des champions, c'est encore lui qui a fait la différence et a ouvert le score avant l'égalisation des Portugais (1-1).

Paulo Futre demande un autographe à Messi

Et Lionel Messi s'est même retrouvé impliqué dans une scène surprenante avant le match. En effet, Paulo Futre, légende du football portugais, et désormais consultant pour la télévision lusitanienne, était présent dans les travées du stade de Benfica et en a donc profité pour demander un autographe au numéro 30 du PSG. Sur les réseaux sociaux, il a expliqué son choix.

Modestia aparte, solo he visto dos zurdos que me parecieran mucho mejores que yo. Los dos argentinos. Diego Maradona fue el único jugador a la que le pedí un autógrafo para mi, cuando compartimos equipo en la Selección del Mundo en 87.Hoy he pedido el segundo a Leo Messi. pic.twitter.com/4MrtIsq84N — Paulo Futre (@PauloFutre) October 5, 2022

«Je n'ai vu que deux gauchers qui me semblaient bien meilleurs que moi»