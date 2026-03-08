PSG : Pierre Ménès est «très inquiet», il «est malade» et «n’en peut plus»

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ancien chroniqueur du Canal Football Club, Pierre Ménès n'est plus vraiment dans le monde des médias depuis des années. Il reste toutefois actif sur sa chaîne YouTube, commentant chaque semaine l'actualité du football français. Comme de nombreux autres observateurs, il a du mal à trouver du positif au PSG.

Depuis le début de la saison, le PSG a du mal à déployer son meilleur niveau. Le club de la capitale n'a pratiquement pas eu d'interruption entre la saison dernière conclue lors de la Coupe du monde des clubs et le début de cet exercice 2025-2026. Pierre Ménès confie son inquiétude avant de cette fin de saison sous haute tension.

« Le PSG est en danger énorme contre Chelsea » Qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions dans la douleur, le PSG doit maintenant se préparer pour affronter Chelsea mercredi. Un défi difficile à relever et pour Pierre Ménès, le club ne se présente pas dans des conditions optimales. « Le PSG est en danger énorme contre Chelsea, qui a gagné 4-1 son dernier match de championnat contre Aston Villa. Je suis désolé, si le PSG fait le même match contre Chelsea que contre Monaco (ndlr, ce vendredi soir), ils vont repartir avec le cul cul tout rouge. Et certainement gaspiller toute chance de se qualifier même avant le match retour » analyse-t-il sur sa chaîne YouTube.