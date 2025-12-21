PSG : Luis Enrique annonce un incroyable retour !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Victime d'une fracture à la main lors de la séance de tirs-au-but, Matvey Safonov subit un gros coup d'arrêt alors qu'il montait en puissance. Cependant, Luis Enrique est persuadé que le portier russe reviendra plus vite que prévu à la compétition avec le PSG.

C'était passé inaperçu, mais Matvey Safonov s'est fracturé la main lors de la séance de tirs-au-but historique face à Flamengo pour remporter la Coupe Intercontinentale. Un gros coup dur pour le portier russe qui montait clairement en puissance avec le PSG. Mais Luis Enrique assure que Safonov va revenir plus vite que prévu.

Luis Enrique convaincu que Safonov va revenir très fort « Je n'ai pas encore pu parler avec lui. Tout le monde, quand il y a des choses positives et négatives, accepte le positif, mais personne ne veut du négatif. Certains peuvent dire que c'est le karma. On a ce karma-là. Normalement, quand il y a des choses négatives dans la vie des personnes, tu peux apprendre beaucoup », lance l’entraîneur du PSG en conférence de presse avant de poursuivre.