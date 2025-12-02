PSG : La victoire inattendue contre le pote de Kylian Mbappé

Axel Cornic

A 20 ans, Désiré Doué a été élu Golden Boy 2025, succédant ainsi à Lamine Yamal, le prodige du FC Barcelone. La star du Paris Saint-Germain a battu plusieurs jeunes talents et c’est le cas d’un joueur du Real Madrid, que Kylian Mbappé connait très bien.

C’est une victoire de plus. En seulement un an, Désiré Doué est devenu l’un des jeunes talents les plus prometteurs de la scène européenne, avec notamment un doublé en finale de la Ligue des Champions. Mais son palmarès s’est allongé un peu plus...

Doué toujours plus sur le toit du monde Ce lundi, Doué est devenu le Golden Boy 2025, battant notamment Arda Güler. Le coéquipier de Kylian Mbappé a en effet été dépassé sur le fil par le joueur du PSG, terminant à la 2e place. A noter d’ailleurs qu’il est seulement le deuxième Parisien à remporter ce titre, après justement l’actuel capitaine de l’équipe de France.