PSG : La trahison qui fait très mal après la rupture !

Ce lundi soir, le PSG s'est incliné face au PFC en 16ème de finale de la Coupe de France. Grâce à un but de Jonathan Ikoné, formé par le club rouge et bleu, le club emmené par Stéphane Gilli s'est imposé par le plus petit des scores (1-0). Interrogé après le coup de sifflet final de la partie, l'attaquant de 27 ans s'est totalement enflammé.
Formé au PSG, Jonathan Ikoné a été transféré au LOSC lors de l'été 2018, et ce, pour une somme proche de 5M€. Passé par la Fiorentina et Como, l'attaquant de 27 ans est revenu à Paris le 1er septembre 2025. En effet, Jonathan Ikoné a rejoint le PFC.
Jonathan Ikoné a fait tomber le PSG
Arrivé au Paris FC il y a près d'un an et demi, Jonathan Ikoné a recroisé le chemin du PSG ce lundi soir. En effet, les deux clubs voisins se sont affrontés en 16ème de finale de la Coupe de France. Et Jonathan Ikoné a offert la victoire à son équipe grâce à une réalisation inscrite à la 74ème minute de jeu. S'il n'a pas célébré son but au Parc des Princes, il est tout de même heureux d'avoir marqué face au PSG.
«Super content, j’ai pu marquer là où j’ai été formé»
« On est très contents, on a su bien défendre. C’est l’une des plus grosses équipes en Europe. Ça nous fait du bien de repartir avec la victoire, j’espère que ça va nous faire du bien pour le championnat aussi. Mon but face à mon club formateur ? Super content, j’ai pu marquer là où j’ai été formé et j’espère que ça ne sera pas le dernier », a confié Jonathan Ikoné, le numéro 93 du PFC, au micro de France 3.