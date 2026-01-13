PSG : La trahison qui fait très mal après la rupture !

Amadou Diawara

Ce lundi soir, le PSG s'est incliné face au PFC en 16ème de finale de la Coupe de France. Grâce à un but de Jonathan Ikoné, formé par le club rouge et bleu, le club emmené par Stéphane Gilli s'est imposé par le plus petit des scores (1-0). Interrogé après le coup de sifflet final de la partie, l'attaquant de 27 ans s'est totalement enflammé.

Formé au PSG, Jonathan Ikoné a été transféré au LOSC lors de l'été 2018, et ce, pour une somme proche de 5M€. Passé par la Fiorentina et Como, l'attaquant de 27 ans est revenu à Paris le 1er septembre 2025. En effet, Jonathan Ikoné a rejoint le PFC.

Jonathan Ikoné a fait tomber le PSG Arrivé au Paris FC il y a près d'un an et demi, Jonathan Ikoné a recroisé le chemin du PSG ce lundi soir. En effet, les deux clubs voisins se sont affrontés en 16ème de finale de la Coupe de France. Et Jonathan Ikoné a offert la victoire à son équipe grâce à une réalisation inscrite à la 74ème minute de jeu. S'il n'a pas célébré son but au Parc des Princes, il est tout de même heureux d'avoir marqué face au PSG.