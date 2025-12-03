PSG : La menace de l’OM en direct !

Pierrick Levallet

Cette saison, l’OM n’a pas prévu de jouer les seconds rôles en Ligue 1. Le club phocéen entend sérieusement concurrencer le PSG pour la tête du championnat. Medhi Benatia a d’ailleurs lancé un avertissement aux rivaux parisiens, en annonçant clairement les intentions des hommes de Roberto De Zerbi pour la suite de l’exercice 2025-2026.

La Ligue 1 promet d’être disputée cette saison. Le PSG n’affiche pas une domination écrasante en championnat, au contraire. Le club de la capitale est notamment concurrencé par l’OM, qui s’est montré très actif sur le mercato cet été pour se construire un effectif compétitif. Medhi Benatia a d’ailleurs menacé les Rouge-et-Bleu en annonçant clairement les intentions des hommes de Roberto De Zerbi.

«Toutes les équipes ambitieuses se disent qu'il y a un truc à faire» « La concurrence avec le PSG ? Je pense que même l'année dernière, on a eu deux PSG. On a eu le premier Paris jusqu'à Manchester City, et t'as celui qui a roulé sur tout le monde lors de la seconde partie de saison. Donc forcément, quand t'as ce PSG là, quand je vois les derniers matches, toutes les équipes ambitieuses se disent qu'il y a un truc à faire » a d’abord lancé le directeur sportif de l’OM en direct de l’After Foot sur RMC.