PSG : «Il fait tout bien», le bel hommage de Mbappé à Messi

Au cours de sa grande aventure au PSG, Kylian Mbappé a vu beaucoup de grands joueurs passer dans l'effectif, à commencer par Lionel Messi. L'Argentin, évidemment considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire, a pu faire profiter ses coéquipiers de sa grande expérience. Dans une longue interview accordée à Clique, Mbappé a tenu à lui rendre un bel hommage.

Depuis son départ du PSG cet été, Kylian Mbappé ne semble plus être le même joueur. L'attaquant français a pourtant vécu beaucoup de choses dans la capitale française et il a eu l'occasion de passer du temps auprès de Lionel Messi, l'occasion pour lui de recevoir de précieux conseils.

« Tu apprends tout d'un gars comme ça »

Interrogé dans l'émission Clique de Canal +, Kylian Mbappé est revenu sur son parcours au PSG et a évoqué l'apport de Lionel Messi, présent au club entre 2021 et 2023. « Ce que j’ai appris de Messi ? T’apprends tout, il fait tout bien. T’apprends tout d’un gars comme ça. Je pense que j’ai plus appris à l’entraînement qu’en match. J’ai pas de filtre, j’ai pas de gêne, quand j’ai besoin d’apprendre un truc, j’allais le voir pour lui dire :”pourquoi tu fais ça ?” On a créé cette relation où il voyait que j’avais beaucoup de respect pour lui. J’avais beau être Kylian, lui c’est Messi » dit-il humblement.

Une association marquante

Le PSG a eu la chance d'attirer de grandes stars dans son effectif ces dernières années et les supporters ont pu voir Kylian Mbappé évoluer aux côtés de Lionel Messi et de Neymar sur le terrain, un trio d'attaque impressionnant. Le Français en garde visiblement un grand souvenir.