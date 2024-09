PSG : «Il doit se méfier», il lance un gros avertissement pour ce joueur !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Auteur d’un Euro 2024 exceptionnel avec l’Espagne cet été, Fabian Ruiz a retrouvé les effluves du PSG avec un nouveau statut. Mais malgré un but sublime face à Brest samedi dernier (3-1), le milieu de terrain de 28 ans ne parvient pas à afficher le même niveau de performance en sélection et en club. Selon Dominique Séverac, Ruiz doit faire attention au risque de gâcher sa chance à Paris.

Cet été, le PSG s’est clairement renforcé au milieu de terrain. Avec les signatures de João Neves et de Désiré Doué, le club de la capitale s’est offert plusieurs options dans l’entrejeu, et désormais, Luis Enrique bénéficie avec Vitinha, Warren Zaïre-Emery, João Neves, et Fabian Ruiz, de quatre milieux de terrain de grande qualité.

Fabian Ruiz se cherche encore avec le PSG

Victorieux de l’Euro avec la Roja cet été, le tout en étant absolument excellent, Fabian Ruiz aborde cette saison avec un nouveau statut. Mais l’ancien de Naples ne parvient toujours pas à réellement convaincre avec le PSG, lui qui ne s’est pas forcément montré à son avantage ce mercredi soir face à Gérone en Ligue des Champions (1-0). Pour le journaliste du Parisien Dominique Séverac, Fabian Ruiz doit se montrer vigilant, car derrière l’Espagnol, la concurrence commence à être très rude dans l’entrejeu parisien.

« À Paris, il n'y a pas de flamme, pas d'étincelle »

« Avec l'Espagne, il participe énormément à l'élaboration du jeu, il se projette, il marque. À Paris, il n'y a pas de flamme, pas d'étincelle, quelques bougies de temps en temps, comme son but sublime face à Brest. C'est peu. Il doit se méfier car la concurrence est féroce au milieu cette saison avec Neves, Doué, et Lee qui peuvent jouer à sa place dans le milieu à trois. Quant à l'attaquant, je crois que Ramos, malgré son jeune âge, n'a rien à envier aux autres 9 que vous citez », a affirmé Séverac dans une session de question réponse avec les lecteurs du quotidien.