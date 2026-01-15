PSG - Dembélé : Le jackpot à plusieurs millions d'euros annoncé en direct !

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2028, Ousmane Dembélé serait en pleines négociations avec la direction du PSG pour prolonger. D'après Eric Di Meco, le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi ne doit pas lésiner sur les moyens pour convaincre son numéro 10 de rempiler, et ce, parce qu'il a été sacré Ballon d'Or 2025.

Lors de l'été 2023, le PSG a arraché Ousmane Dembélé au FC Barcelone. En effet, le club de la capitale a levé la clause libératoire de l'international français.

Ousmane Dembélé doit toucher le pactole au PSG ? Lors de son arrivée à Paris, Ousmane Dembélé a paraphé un bail de cinq saisons, soit jusqu'au 30 juin 2028. Pour ne pas voir leur numéro 10 prendre le large dans un avenir proche, les hautes sphères du PSG auraient lancé les discussions pour le prolonger. Selon Eric Di Meco, présent dans l'émission le Super Moscato Show ce jeudi après-midi, l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi doit payer le prix fort pour faire plier Ousmane Dembélé, qui a été sacré Ballon d'Or 2025 le 22 septembre.