Foot - PSG

PSG : Apres la polémique, Galtier lance une révolution… pour Mbappé

Publié le 27 octobre 2022 à 02h00

Arthur Montagne

Depuis quelques matches, Christophe Galtier semble avoir acté le fait que son équipe évoluera désormais en 4-3-1-2. Un nouveau schéma qui permet à différents joueurs de se retrouver à des postes auxquels ils sont plus à l'aise, à l'image de Kylian Mbappé, qui a exploité le côté gauche de l'attaque du PSG contre le Maccabi Haïfa (7-2).

Depuis le début de saison, le PSG évoluait dans un schéma en 3-4-1-2 qui semblait convenir à l'effectif parisien. Néanmoins, Kylian Mbappé s'est rapidement plaint de la position dans laquelle il évoluait, estimant qu'il jouait comme un pivot et qu'il bénéficiait de moins de liberté qu'en équipe de France. Conscient de la situation et que son schéma s'essoufflait, Christophe Galtier a donc décidé de changer en privilégiant un 4-3-1-2 au sein duquel Kylian Mbappé a évolué décalé dans le côté gauche contre le Maccabi Haïfa, et cela n'avait rien d'anodin comme l'explique l'entraîneur du PSG.

PSG : Le vestiaire de Galtier prend position sur sa révolution https://t.co/csnKNAaAJR pic.twitter.com/9RaCoFTAeC — le10sport (@le10sport) October 26, 2022

Un changement tactique idéal pour Mbappé

« On a eu et j'ai eu évidemment beaucoup de discussions avec Kylian. La disposition de Leo, celle de Neymar, mais pour ça il fallait automatiquement changer de système pour avoir trois milieux de terrain. On s'aperçoit aussi que, dans cette organisation, Hakimi a beaucoup participé en venant de loin. Mais Kylian est évidemment dans sa zone préférentielle. La connexion entre les trois ce soir a été exceptionnelle », assure Christophe Galtier au micro de Canal+ avant de poursuivre en conférence de presse.

«J'ai eu une réflexion pour que chacun puisse s’exprimer au mieux»