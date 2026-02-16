Ousmane Dembélé vers un départ du PSG ? Un scénario «catastrophique» est annoncé

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Malgré un contrat qui court actuellement jusqu'en 2028 avec le PSG, les négociations patinent en coulisses avec Ousmane Dembélé, qui réclamerait un gros salaire afin de rempiler avec le club de la capitale. Les spéculations vont donc bon train au sujet d'un éventuel départ du Ballon d'Or 2025 l'été prochain, et les consultants évoquent déjà une destination plausible loin du PSG pour Dembélé.

Ousmane Dembélé et le PSG, stop ou encore ? Après une remarquable saison 2024-2025 et la victoire du club francilien en Ligue des Champions, l'attaquant français de 28 ans a donc logiquement soulevé le Ballon d'Or, ce qui le met en position de force pour la négociation de son nouveau contrat. Problème : la direction du PSG ne semble absolument pas disposée à s'aligner sur les prétentions salariales XXL de Dembélé et de son entourage, et les discussions coincent en coulisses depuis déjà plusieurs mois entre les deux parties.

Le PSG est dans un coin de sa tête : Le rendez-vous qui pourrait tout changer ! https://t.co/uZZ3LWaHSO — le10sport (@le10sport) February 15, 2026

Dembélé vers l'Arabie Saoudite ? En octobre dernier, au micro de l'After Foot sur RMC, Walid Acherchour avait évoqué la possibilité d'un transfert en Arabie Saoudite l'été prochain pour le numéro 10 du PSG : « Dembélé est arrivé à Paris avec un très gros salaire déjà. Le PSG avait cru en lui à l’époque, et ça a été payant. Mais le PSG ne doit pas aller dans des sommes délirantes pour tenter de le prolonger. Après Dembélé, quand il regarde Haaland ou les meilleurs attaquants du monde, il doit se dire qu’il mérite une revalorisation salariale avec un montant assez conséquent. Ma théorie est qu'à la fin de l'année ou l'année d'après, le PSG et Dembélé ne se mettront pas d'accord. Dembélé voudra aller chercher un dernier gros contrat dans un championnat où on pourra lui donner, comme en Arabie Saoudite. Et comme avec Donnarumma, le PSG se posera la question de savoir s’il va rester à son meilleur niveau avec un meilleur salaire à assumer. Donc je ne serais pas surpris de le voir partir en Arabie Saoudite ! », indiquait Acherchour sur Ousmane Dembélé.