Ousmane Dembélé est allé voir le médecin du PSG !

Pierrick Levallet

Sacré Ballon d’Or 2025 en septembre dernier, Ousmane Dembélé n’est pas épargné par les pépins physiques cette saison. Le joueur vedette du PSG paye sans doute le prix de l’exercice 2024-2025 à rallonge que son corps n’a pas encore digéré. L’attaquant de 28 ans est d’ailleurs allé voir le médecin des Rouge-et-Bleu à quelques heures du choc contre l’AS Monaco en Ligue des champions.

Après un exercice 2024-2025 flamboyant, marqué par un sacre en Ligue des champions avec le PSG, Ousmane Dembélé a remporté le Ballon d’Or 2025 en septembre dernier. Seulement, l’attaquant de 28 ans n’a pas été épargné par les blessures cette saison. L’international français a déjà manqué 11 matchs toutes compétitions confondues à cause de pépins physiques en 2025-2026. Et une certaine incertitude règnerait concernant sa présence contre l’AS Monaco ce mardi en Ligue des champions.

Ousmane Dembélé touché à une jambe avant Monaco ? Comme le rapporte L’Equipe, Ousmane Dembélé se serait en effet plaint d’une gêne à une jambe ce lundi soir lors de l’entraînement à huis clos du PSG. Le champion du monde 2018 aurait notamment discuté avec le médecin du club après avoir multiplié les accélérations pour se tester. Contre le Stade Rennais, Ousmane Dembélé avait déjà terminé le match en se plaignant d’une gêne vendredi dernier. Sa présence dans le onze de départ pourrait donc être remise en cause ce mardi contre l’AS Monaco.