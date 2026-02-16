Coup de gueule d'Ousmane Dembélé : «Quand nous avons quelque chose à dire, nous le disons en face», un joueur du PSG réagit !

Amadou Diawara

Après la défaite du PSG au Roazhon Park du Stade Rennais, Ousmane Dembélé a poussé un coup de gueule, dénonçant l'attitude de certains de ses coéquipiers, sans les nommer. Présent en conférence de presse ce lundi soir, un joueur de Luis Enrique a réagi à la sortie de l'attaquant français.

Pour le compte de la 22ème journée de Ligue 1, le PSG s'est déplacé sur la pelouse du Stade Rennais. Toutefois, les hommes de Luis Enrique se sont inclinés au Roazhon Park ce vendredi soir (3-1). Ce qui a provoqué la colère d'Ousmane Dembélé.

«Si on joue tout seul sur le terrain, ça ne va pas aller» Interrogé au micro de Ligue 1+ après le coup de sifflet final de Rennes - PSG, Ousmane Dembélé a poussé un coup de gueule. « Je pense qu’on doit mettre plus d’envie, on doit surtout jouer pour le Paris Saint-Germain pour pouvoir gagner des matchs. Parce que si on joue tout seul sur le terrain, ça ne va pas aller, on ne va pas gagner les titres qu’on veut », a pesté le numéro 10 de Luis Enrique.