Ni Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo : Il affronte «le meilleur joueur de tous les temps» avec le PSG, «c'est le plus fort, et de loin»

Le débat concernant le meilleur joueur du monde anime souvent les discussions et deux noms reviennent avec insistance à savoir Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Toutefois, un ancien joueur du PSG estime qu'il a affronté le vrai meilleur joueur de tous les temps lors d'une finale européenne.

Avant de remporter la Ligue des champions l'année dernière, le PSG avait déjà connu deux finales européennes d'affilée, à chaque fois en Coupe des coupes. La première remportée en 1996 contre le Rapid Vienne et la seconde perdue en 1997 face au FC Barcelone. Buteur lors du premier succès européen du PSG, Bruno Ngotty a été beaucoup plus en difficulté lors de la seconde. Il faut dire qu'il devait faire face à un certain Ronaldo. A cette époque, le Brésilien évolue probablement à son meilleur niveau, au point que Bruno Ngotty le présente comme le meilleur joueur de tous les temps.

⚽️Samedi 14 février 2026 : Il y a 15 ans jour pour jour, le double ballon d’or brésilien Ronaldo 🇧🇷annonçait sa retraite après plus de 600 matchs disputés chez les professionnels et pas moins de 400 buts inscrits.#football pic.twitter.com/c2iPYODbIL — Anec’Sport (@anec_sport) February 14, 2026

Ngotty ne s'est pas remis de son duel avec Ronaldo « Pour moi, Ronaldo, le Brésilien, reste le meilleur joueur de tous les temps. Je l'ai croisé plusieurs fois et il était incroyable. Dans la deuxième finale de Coupe des Coupes du PSG, à Rotterdam en 1997 contre Barcelone (0-1), c'est moi qui provoque le penalty en faisant faute sur lui. Pourtant, je joue bien le coup, je l'emmène sur le côté de la surface, mais au moment où il comprend que je vais le tacler, il pousse le ballon et se met dans mes jambes. Plus tard, quand je l'ai affronté dans le derby de Milan, il avait moins de jambes qu'à Barcelone. Mais c'est le plus fort, et de loin », confiait-il dans une interview accordée à L'EQUIPE en novembre 2025.