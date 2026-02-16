Malaise dans le vestiaire du PSG : «D'autres joueurs ont été ciblés par Ousmane Dembélé»

Axel Cornic

Avant son barrage de Ligue des Champions face à l’AS Monaco, le Paris Saint-Germain s’est offert une petite polémique. Ousmane Dembélé a en effet attaqué certains de ses coéquipiers face aux médias, critiquant leur attitude et leur individualisme sur le terrain, ce qui n’a pas manqué de faire parler.

On dit souvent que les grands joueurs doivent prendre leurs responsabilités. C’est sans aucun doute ce qu’a pensé faire Ousmane Dembélé, après la défaite de son équipe face au Stade Rennais. La star du PSG a en effet critiqué publiquement quelques-uns de ses coéquipiers, déclarant notamment : « si on joue tout seul sur le terrain, ça ne va pas aller, on ne va pas gagner les titres qu'on veut ».

« Attention, il y a des nombreuses personnes qui pensent comme lui au sein du PSG » Il n’a pas fallu attendre longtemps avant que cette sortie n’enflamme les débats, avec plusieurs sources qui ont révélé que Dembélé visait notamment Désiré Doué. Mais sa critique semble être beaucoup plus large. « Doué ? Il est loin d’être le seul, puisque d’autres joueurs ont été ciblés par Ousmane Dembélé pour un manque d’altruisme. Attention, il y a des nombreuses personnes qui pensent comme lui au sein du PSG » a expliqué Fabrice Hawkins, sur RMC.