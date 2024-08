Le PSG reçoit un avertissement pour son nouveau crack !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Vendredi soir contre Le Havre, Luis Enrique a décidé d’aligner dès le coup d’envoi Ibrahim Mbaye qui est devenu le plus jeune joueur de l’histoire du PSG, devant Warren Zaïre-Emery. Un phénomène que présente Zoumana Camara, tout en précisant qu’il ne faut pas aller trop vite avec l’ailier de 16 ans décrit comme un crack.

A 16 ans, 6 mois et 23 jours, Ibrahim Mbaye est devenu vendredi soir contre Le Havre le plus jeune joueur de l'histoire du PSG, battant un certain Warren Zaïre-Emery. Méconnu du grand public, le jeune ailier est toutefois présenté comme un crack en interne. Zoumana Camara, qui l'a eu sous ses ordres lorsqu'il entraînait les jeunes parisiens, présente d'ailleurs les qualités d'Ibrahim Mbaye.

Camara présente Mbaye

« Sa grosse qualité, c’est d’être un bosseur. Tu lui donnes un programme à faire, il se prend en main et applique tout de manière sérieuse. Et niveau comportement, rien à dire. C’est un garçon respectueux. J’ai dû casser quelques barrières et un peu plaisanter avec lui pour qu’il s’ouvre un peu », assure l’ancien joueur du PSG auprès du Parisien, avant de poursuivre.

«C’est un 2008, il est très jeune, a besoin de rythme et de match à cet âge-là»

Zoumana Camara ajoute en effet qu’il ne faudra toutefois pas brûler les étapes avec Ibrahim Mbaye : « Il va falloir gérer les périodes où il aura peut-être moins de temps de jeu. C’est un 2008, il est très jeune, a besoin de rythme et de match à cet âge-là mais le staff est compétent pour le gérer ».