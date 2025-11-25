Kylian Mbappé : L’annonce qui va rendre fou le PSG !

Axel Cornic

Considéré comme l’un des meilleurs joueurs de sa génération, Kyian Mbappé brille au Real Madrid, où il pourrait bien devenir une véritable légende au cours des prochaines années. On ne peut pas vraiment dire la même chose du Paris Saint-Germain, où l’attaquant a tout de même passée près de sept ans.

Il y a quelques saisons encore, Kylian Mbappé faisait l’unanimité à Paris. Mais tout a basculé sur la fin de son aventure, avec évidemment les circonstances autour de son départ du PSG en fin de contrat, qui n’ont pas vraiment fait du bien à son image.

Il n’est plus vraiment le bienvenu à Paris... Les polémiques qui ont suivi ce départ vers le Real Madrid n’ont en rien arrangé les choses, surtout son litige qui l’oppose encore au PSG devant la justice. Pourtant, pour certains il n’y a pas eu de plus grande star que Mbappé dans l’histoire du club parisien !