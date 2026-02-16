Ils ne veulent plus jouer contre cette équipe : La blague du PSG face aux journalistes !

Amadou Diawara

Ce mardi soir, le PSG se déplace sur la pelouse de l'AS Monaco - le stade Louis II - pour le compte des barrages aller de la Ligue des Champions. A la veille de ce grand rendez-vous, Luis Enrique était présent en conférence de presse. Et le coach du PSG s'est permis de faire une petite blague aux journalistes.

A l'issue des huit journées de la saison régulière en Ligue des Champions, le PSG de Luis Enrique a engrangé 14 points (quatre succès, deux nuls et deux défaites). Résultat, la bande à Marquinhos a terminé à la 11ème place, qualificative pour les barrages de la compétition. Pour valider son ticket pour les huitièmes de finale de la C1, le PSG va devoir s'imposer face à l'AS Monaco.

«Peut-être qu'on va jouer sans gardien» Ce mardi soir, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a rendez-vous avec l'AS Monaco au stade Louis II, et ce, en barrage aller de la Ligue des Champions. Avant cette confrontation franco-française, Luis Enrique s'est présenté en conférence de presse ce lundi soir. L'occasion de revenir avec humour sur les blessures de Gianluigi Donnarumma et de Lucas Chevalier sur le Rocher. Pour rappel, l'Italien avait subi un traumatisme facial à la suite d'une semelle de Wilfried Singo sur son visage. En ce qui concerne le Français, il avait été touché à la cheville à la suite d'un tacle très dangereux de Lamine Camara.